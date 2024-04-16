Игнашевич объяснил ротацию состава нюансами схемы кубкового турнира

Главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с ЦСКА.

- 7:1 в прошлом матче как на команду повлияли - ее окрылили или, может быть, каким-то другим образом?

- Только положительным. Много хороших эмоций, воспоминаний. Надеемся, что продолжим в том же духе.

- Несмотря на это, у вас сегодня прилично, восемь изменений по сравнению с прошлым матчем. Почему в первом матче с ЦСКА играла вся основа, а сейчас - в основном люди, которые в основном выходят на замену или вообще редко появляются?

- Это не два матча подряд. Нынешний состав - оптимальное сочетание на сегодняшний момент.

- То есть это никак не связано с тем, что у вас есть приоритет бороться за РПЛ, а на всякий случай есть Путь регионов?

- Конечно, мы не вылетаем, это тоже определенная стратегия, и мы понимаем, что через три дня у нас матч чемпионата.

- Известно, что сегодня капитан Андраде. Почему именно такой выбор на этот матч?

- Ну да, у нас все капитаны сегодня в запасе. Поэтому мы решили отдать повязку игроку на ключевой позиции. Во втором тайме Остойич выйдет, наш капитан. Он тоже на позиции центрального защитника, поэтому капитаны сегодня - Андраде и Остойич.

- Если вдруг дойдет до серии пенальти, вы ее тренировали, били?

- Нет, не было времени.