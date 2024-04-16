Федотов: «Мы должны показать болельщикам товар лицом»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов дал для «Матч ТВ» комментарий перед игрой с «Балтикой».

- После прошлого матча на пресс-конференции вы поблагодарили команду за то, что у нее есть характер. Как думаете, сегодня может дойти до такой ситуации, когда ей снова придется проявлять характер?

- Его нужно всегда проявлять с первой минуты и до финального свистка. Но порой бывает, что матчи складываются по-разному, приложили максимум усилий, чтобы уйти от поражения, но это уже дела минувших дней. А сегодня кубковый матч.

- Что скажете по «Балтике», в чем ее главная угроза для вас?

- Главная угроза? Мы сейчас опять возвращаемся к характеру. Мы прекрасно знаем главного тренера, знаем, в чем его стержень. Поэтому это всё передаётся команде. Команда хорошо себя чувствует на переходах. Нам здесь нужно сохранять полную концентрацию и бдительность.

- В последний раз Фёдор Чалов в старте играл с «Ростовом» в кубковом матче. После подписания контракта он прибавляет?

- Специалисты должны оценивать, мы тоже проводим анализ, оставим это пока в кулуарах.

- Если вдруг дойдет до серии пенальти, у вас список пенальтистов готов? Вы били на тренировках серию?

- Давайте сначала стартанем, будем играть, а потом уже будем думать о пенальти.

- Кубок и чемпионат. Понятно, что вы всегда отвечаете, что нет матчей важных и не важных, тем не менее, с учетом борьбы за высокие места в Премьер-лиге насколько важно сейчас фактически всю основу выставить на эту встречу?

- Наши болельщики соберутся сегодня в полном составе. Мы должны показать товар лицом. Мне нечего больше добавить.