На матче ЦСКА и «Балтики» ожидается свыше 20 тысяч болельщиков

Вечером вторника на игре Кубка России между столичным ЦСКА и «Балтикой» из Калининграда ожидается свыше 20 тыс. болельщиков. Об этом сообщил Кирилл Брейдо, директор по коммуникациям ЦСКА.

«Ожидаем на матче с «Балтикой» более 20 тысяч зрителей. В том числе более 700 «героев Крокуса», среди которых врачи, пожарные, МЧС и многие другие», - рассказал Брейдо сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, что команды проведут ответный матч между собой в рамках полуфинала Пути РПЛ. Первая игра, прошедшая в Калининграде в начале апреля, завершилась минимальной викторией ЦСКА.

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