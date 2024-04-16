Борис Игнатьев рассказал, чем опасен «Оренбург» для «Динамо»

В среду «Оренбург» в рамках Пути регионов Кубка России примет дома московское «Динамо». Борис Игнатьев, советский и российский тренер назвал главные козыри южноуральского коллектива перед гостями из столицы.

«Больно хороша и подготовлена индивидуально группа футболистов собрана в этом клубе. Разукрашивают игру команды своими действиями, а соперники порой не находят противоядие от них. Также хозяева опасны дома с искусственным покрытием. И на домашние матчи у них всегда особый настрой», - делится Игнатьев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что «Оренбург» проиграл лишь один матч этой весны среди всех официальных – «Спартаку» (1:3). Возглавляет коллектив испанский тренер Давид Деограсия. «Динамо» же лишь раз победило в последних пяти встречах во всех турнирах.