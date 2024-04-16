Гладилин не стал исключать появления Джикии в матче с «Зенитом»

Экс-тренер «Спартака» Валерий Гладилин высказался о том, может ли защитник «красно-белых» Георгий Джикия выйти в основном составе на игру с «Зенитом».

«Возможно, завтра в стартовом составе «Спартака» выйдет Георгий Джикия. Надо еще знать, по какой схеме будут играть «красно-белые», — приводит слова Гладилина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что сейчас «Спартак» находится в плохой форме, поэтому у них практически нет шансов на победу.

В текущем сезоне 30-летний Джикия провел десять матчей во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Полуфинальный матч Кубка России «Зенит» - «Спартак» пройдет 17 апреля. Начало поединка запланировано на 19:30 по мск.