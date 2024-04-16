«Балтика» огласила состав на кубковую битву с ЦСКА

Вечером вторника московский ЦСКА дома примет «Балтику», которую возглавляет бывший защитник «армейцев» Сергей Игнашевич. Игра пройдёт в рамках ответного поединка полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Балтийцы назвали свой состав на эту важнейшую игру:

Бориско, Осипов, Кузьмин, Фернандес, Капленко, Андраде, Рыбчинский, Алекс, Радмановац, Аванесян, Лазарев.

Напомним, что «Балтика» в минувшие выходные шокировала всю футбольную Россию, разгромив «Ахмат» в рамках Премьер-лиги с сумасшедшим счётом 7:1.

Текстовую трансляцию матча москвичей и калининградцев проведёт наш портал.

Ранее свой состав огласил ЦСКА.