Тороп, Чалов и Мусаев – в основе ЦСКА на игру с «Балтикой»

Через час московский ЦСКА примет дома калининградскую «Балтику» в рамках ответного матча полуфинала Пути РПЛ Кубка России. «Армейцы» назвали свой стартовый состав на грядущую игру. Выглядит он следующим образом:

Тороп, Гайич, Зделар, Роша, Мойзес, Агапов, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Мусаев.

Напомним, что в первом матче, что прошёл две недели назад в Калининграде, ЦСКА удалось увезти домой победу – 1:0. Автором единственного гола игры стал Виктор Давила.

Кстати, армейский клуб с начала весны ещё ни разу не проигрывал.

Текстовую трансляцию игры ЦСКА – «Балтика» проведёт наш портал.