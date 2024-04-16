Пименов: «Не думаю, что отставка Абаскаля встряхнёт «Спартак»

Бывший игрок сборной России Руслан Пименов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Зенитом» и «Спартаком».

Эксперт назвал фаворитом предстоящей игры «Зенит», отметив, что отставка испанского тренера Гильермо Абаскаля вряд ли скажется положительно на состоянии «красно-белых».

«Зенит» — фаворит предстоящей игры. Встряхнет ли «Спартак» отставка Абаскаля? Нет, я не думаю. Но надеюсь, что в этом матче будет интрига», — цитирует Пименова «Матч ТВ».

Матч «Зенита» и «Спартака» состоится завтра, 17 апреля, на домашней арене «сине-бело-голубых». Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.