Радимов оценил шансы «Спартака» на победу в матче с «Зенитом»

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о шансах «Спартака» в предстоящем матче с «сине-бело-голубыми».

«Понятное дело, что у «Спартака» шансы на положительный исход минимальны. Тем более, в Питере. Сколько они уже там не выигрывают? Лет 15?» — приводит слова Радимова «Матч ТВ».

По мнению эксперта, в ответном матче «Зенит» будет играть так же, как во втором тайме первой встречи с «красно-белыми». При этом Радимов не стал исключать, что увольнение Абаскаля может положительно сказаться на «Спартаке».

Ответный полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.