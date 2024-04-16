«Зенит» анонсировал жарку мяса перед матчем со «Спартаком»

В среду «Зенит» будет принимать «Спартак» в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. Питерский клуб запланировал различные активности перед игрой. Так, например, на территории «Газпром Арены» будут жарить мясо – «сине-бело-голубые» анонсировали «Шашлык-фест». Кроме того, для болельщиков устроят и другие развлечения. Они начнутся в 17:30 – ровно за два часа до стартового свистка в матче.

Напомним, что в первом кубковом матче «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде с результатом 2:1.

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