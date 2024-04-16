Таранов: «Балтика» может дать хороший бой ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Иван Таранов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «армейцы» встретятся с «Балтикой».

Эксперт считает, что калининградская команда способна навязать борьбу фавориту, так как в последних своих матчах она демонстрирует хорошую форму.

«Калининградцы набрали неплохой ход, поэтому думаю, у команды сейчас эмоциональный всплеск и подъём, так что она может дать хороший бой ЦСКА», — цитирует Таранова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Балтика» состоится сегодня, 16 апреля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 19:30 по местному времени.