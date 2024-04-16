Кузнецов: «Балтика» может выиграть лишь при сумасшедшем везении и расхлябанности ЦСКА»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов поделился ожиданиями от ответной игры 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в которой «армейцы» примут на своём поле «Балтику».

Напомним, первая встреча этих команд завершилась со счётом 1:0 в пользу ЦСКА.

По мнению Кузнецова, «красно-синие» является явными фаворитом предстоящей игры и обязаны обыграть гостей из Калининграда.

«Если «красно-синие» найдут слабые стороны и места у «Балтики», то я думаю, что ЦСКА обязан их победить. «Балтика» может выиграть лишь при сумасшедшем везении и расхлябанности москвичей», — цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Матч ЦСКА — «Балтика» состоится сегодня, 16 апреля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 19:30 по местному времени.