Кузьмичёв считает, что отставка Абаскаля должна помочь «Спартаку» в матче с «Зенитом»

Бывший заместитель гендиректора «Спартака» Владимир Кузьмичёв поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «красно-белые» сыграют с «Зенитом».

Напомним, первая игра этих команд завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1.

По мнению Кузьмичёва, недавняя отставка испанского тренера Гильермо Абаскаля должна помочь «красно-белым» в психологическом плане.

«Мы видели, что «Спартак» был в угнетённом состоянии при Абаскале. В мачте с «Зенитом» «красно-белые» должны раскрепоститься и выглядеть совершенно по-другому», — цитирует Кузьмичёва «РБ Спорт».

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится завтра, 17 апреля, в Санкт-Петербурге. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.