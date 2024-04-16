Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» дал прогноз на предстоящие матчи Кубка России.

- ЦСКА принимает в Кубке России «Балтику», которая в последних матчах неплохо играет. Может случиться сенсация, тем более что счет первой игры это позволяет?

- Эмоциональный подъем у «Балтики» будет присутствовать. 1:0 – очень шаткий счет, который в любой момент может измениться. Поэтому встреча будет непростая.

- Чем можно объяснить последние результаты «Балтики»? С «Ахматом» победа 7:1, минимальное поражение от «Зенита», победа над «Пари НН» (2:0)?

- Бывает, что команда создает моменты, но не забивает. А тут в одной игре все совпало. И создавали моменты, и реализовывали их. Может, это сослужит наоборот плохую службу. Лучше в трех матчах забить по два мяча, чем в одном семь. В первом отрезке чемпионата «Балтика» неплохо смотрелась. Она выбрала свою схему, которой придерживается. По большому счету команда крупно никому не уступила. Разница была в один-два мяча. Это говорит о том, что клуб конкурентоспособный. Понятно, что над футболистами довлела реализация моментов, а так команда неуступчивая, боевая. ЦСКА придется приложить много усилий.

- Для Игнашевича наверняка встреча с бывшим клубом будет принципиальная?

- Естественно. Москва, стадион, который приносил ему славу. Хочется хорошо выступить. Но и ЦСКА должен показать, кто в доме хозяин. На родном стадионе «армейцы» играют агрессивно, прессингуют, не дают сопернику разбежаться.

- Шансы на успех у хозяев больше?

- Не назову их фаворитами. Меня немного смущает расписание матчей. ЦСКА играл в субботу и во вторник опять матч. Не понимаю, почему эту встречу нельзя было поставить на среду. А так получается приличная нагрузка на ребят. Могут возникнуть травмы.

- Ждете основной состав у ЦСКА?

- Неизвестно, что с Дивеевым. Должен появиться Роша. Возможно, дадут отдохнуть Мойзесу. Минимальные изменения будут. Думаю, впереди вместо Мусаева выйдет Чалов или Заболотный, хотя было бы логично поставить Тамерлана против бывшей команды. У него наверняка будет дополнительная мотивация. Вместо Акинфеева, скорее всего, выйдет Тороп.

- «Спартак» после смены тренера едет в Питер. Сможет отыграться за домашнее поражение 1:2?

- У «красно-белых» тяжелая ситуация. Новый тренер пока не пришел. Есть и.о. Слишкович. Он был связующим звеном между командой и Абаскалем. То есть он мягче относился к игрокам, менее требовательно. Поэтому все зависит от того, как ребята будут его воспринимать. Сплотятся или нет. Вот в чем вопрос. Хотя «Зенит» сам по себе хороший раздражитель. Тут можно вообще обойтись без тренера. Мы помним, что Слишкович руководил командой, когда «Спартак» в Питере сыграл вничью весной. Поэтому неизвестно, пойдет ли увольнение Абаскаля в плюс или в минус команде.

- Могут получить шанс запасные?

- Не думаю. Выйдет основной состав. Если изменения и будут, то минимальные. Может, дадут шанс Джикии. Уверен, для «Зенита» игра будет нелегкая.

- «Урал» и «Ростов» сыграют на вылет. «Ростов» - явный фаворит, или дома «Урал» сможет сыграть удачно?

- «Урал» выиграл последний матч у «Динамо», и там сейчас эмоциональный всплеск. Домашние стены тоже могут помочь. Ростовчанам будет тяжело. Я не знаю, нужен команде Карпину этот кубок или нет. Он может привезти второй состав. «Урал», кстати, тоже может выставить резервистов. Ему надо выживать, набирать очки. Здесь возможны варианты и непредсказуемый результат.

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- «Динамо», которое поедет на выезд в Оренбург, неожиданно забуксовало в последних матчах. Какие в этой паре видите расклады?

- «Динамо» продолжает биться за медали и может выставить смешанный состав. «Оренбург» еще не решил свои турнирные задачи. Здесь может быть неожиданный результат, потому что мы видим, что дома «Оренбург» может обыграть кого угодно.

- В чем проблемы «Динамо» в последних матчах?

- Команда психологически не готова к золотой гонке. Оборона позволяет себе слишком много огрехов. В команде идет перекос в сторону атаки. Плюс проваливается опорная зона. Она хорошо поддерживает атаку, но сзади бывают огромные дыры, которыми пользуются соперники. «Бело-голубые» попали в яму, вопрос только надолго ли.

Елена Григорьевская