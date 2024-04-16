Канчельскис: «Не верю, что «Спартак» может пройти «Зенит»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мыслями об ответном поединке между петербургским «Зенитом» и столичным «Спартаком» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.
«Не верю, что «Спартак» может пройти «Зенит». Они проиграют и спустятся в другой путь. Не думаю, что будет разгром. Все равно смена тренера скажется и «Спартак» будет играть по-другому», - передает слова эксперта Sport24.
Напомним, что в первом поединке «Зенит» одержал победу со счетом 2:1.
Ответная встреча состоится в Санкт-Петербурге завтра, 17 апреля. Начало матча запланировано в 19:30 по московскому времени.
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