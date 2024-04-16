Стало известно, сколько зрителей посетят матч «Зенит» - «Спартак»

Александр Медведев, председатель правления петербургского «Зенита», рассказал о том, сколько болельщиков ожидается на ответном матче с московским «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Более 50 тысяч», - передает слова Медведева «Спорт-Экспресс».

Напомним, что в первом матче «сине-бело-голубые» одержали минимальную победу со счетом 2:1. Ответный поединок между «Зенитом» и «Спартаком» состоится на стадионе в Санкт-Петербурге в среду, 17 апреля. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

В чемпионате России «Зенит» занимает первое место, а «Спартак» находится на седьмой позиции.