Защитник «Зенита» Эракович поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Защитник питерского «Зенита» Страхинья Эракович поделился ожиданиями от второго матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака».

Напомним, что в первой встрече команда с берегов Невы одержала победу со счётом 2:1.

Серб отметил, что вторая игра безусловно будет важнее первой, так как его команде важно пройти в финал.

«При этом надо сыграть так, как мы сделали это во втором тайме первой встречи. Надеюсь, что у нас получится, потому что очень хотим пройти дальше», - приводит слова Эраковича «Матч ТВ».

Напомним, что игра состоится завтра, 17 апреля. Начало - в 19:30 по московскому времени.