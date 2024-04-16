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Губерниев: «Спартак» надо встряхнуть»

16 Апреля 2024 • 11:55 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
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17.04 19:30

Московский «Спартак» должны возглавить либо Валерий Карпин, либо Станислав Черчесов, заявил комментатор Дмитрий Губерниев. Однако один из этих вариантов он считает нереальным.

«Спартак» надо встряхнуть. Я с огромным уважением отношусь к Валерию Карпину. Но Карпин сейчас занят», - цитирует журналиста «Советский спорт».

При этом Губерниев отметил, что Черчесов, с его точки зрения, является прекрасным мотиватором и тренером, поэтому при нём «красно-белые» могли бы и спасти остаток текущего сезона, и поставить высокие цели на следующий.

Ближайший матч команда проведёт 17 апреля в Кубке России против «Зенита». К этой встрече «Спартак» готовит бывший помощник Гильермо Абаскаля - Владимир Слишкович.

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Евро-Футбол.Ру,
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