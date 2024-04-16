Губерниев: «Спартак» надо встряхнуть»

Московский «Спартак» должны возглавить либо Валерий Карпин, либо Станислав Черчесов, заявил комментатор Дмитрий Губерниев. Однако один из этих вариантов он считает нереальным.

«Спартак» надо встряхнуть. Я с огромным уважением отношусь к Валерию Карпину. Но Карпин сейчас занят», - цитирует журналиста «Советский спорт».

При этом Губерниев отметил, что Черчесов, с его точки зрения, является прекрасным мотиватором и тренером, поэтому при нём «красно-белые» могли бы и спасти остаток текущего сезона, и поставить высокие цели на следующий.

Ближайший матч команда проведёт 17 апреля в Кубке России против «Зенита». К этой встрече «Спартак» готовит бывший помощник Гильермо Абаскаля - Владимир Слишкович.