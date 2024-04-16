Пономарёв: «Физика отстаёт, у ЦСКА нет стопроцентной возможности выйти в финал»

Калининградская «Балтика» может создать определённые проблемы московским армейцам в ответном полуфинальном поединке Пути РПЛ Кубка России. так считает бывший футболист «красно-синих» Владимир Пономарёв.

«Физика у них отстает. Чувствуется усталость игроков, техника теряется. У них нет стопроцентной возможности выйти в финал», - цитирует Пономарёва Betonmobile.

В первой встрече, которая прошла в Калининграде, ЦСКА смог одержать победу (1:0).

В другой полуфинальной паре соперника ЦСКА или «Балтики» определяют «Спартак» и «Зенит». Неделю назад в столице оказались сильнее подопечные Сергея Семака, ответный поединок пройдёт 17 апреля в Санкт-Петербурге.