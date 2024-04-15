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Пономарёв: «Победа «Балтики» над «Ахматом» ни о чём не говорит, ЦСКА выиграет»

15 Апреля 2024 • 23:57 Комментировать
ЦСКА Москва
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Балтика
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Через 18 ч. 36 мин.

Владимир Пономарёв, ветеран московского ЦСКА не сомневается в успехе «армейцев» в игре с «Балтикой» в рамках Кубка России. Матч состоится 16 апреля во вторник на «ВЭБ Арене».

В минувшие выходные балтийская команда учинила сенсационный разгром грозненскому «Ахмату», притом в Грозном – 7:1.

«Разгром «Балтикой» «Ахмата» ни о чем не говорит. Не имеет это большого значения. Да, сыграли неплохо, но отмечу, что и соперник был в очень плохом состоянии», - делится Пономарёв с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что в первой игре пары ЦСКА победил благодаря чудо-голу от чилийского форварда Виктора Давилы – 1:0. Игры проходят в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка.

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