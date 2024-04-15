Мор объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о шансах «красно-белых» в предстоящем матче с «Зенитом».

Эксперт считает, что «Спартак» может доставить проблемы «Зениту», если будет действовать агрессивно, ведь «Динамо» и «Локомотив» именно в таком стиле обыгрывали команду Семака.

— Если «Спартак» не будет играть первым номером, не будет действовать смело, то шансов у них нет, — заявил Мор Legalbet.

Ответная игра 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.