Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мор объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»

15 Апреля 2024 • 21:41 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.40 2 6.30
17.04 19:30

Экс-футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился мнением о шансах «красно-белых» в предстоящем матче с «Зенитом».

Эксперт считает, что «Спартак» может доставить проблемы «Зениту», если будет действовать агрессивно, ведь «Динамо» и «Локомотив» именно в таком стиле обыгрывали команду Семака.

— Если «Спартак» не будет играть первым номером, не будет действовать смело, то шансов у них нет, — заявил Мор Legalbet.

Ответная игра 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Эдуард Мор ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 15 Апреля
21:41
Мор объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
20:06
Кечинов прогнозирует появление Джикии в матче с «Зенитом»
20:06
Булыкин: «Спартаку» по силам создать проблемы «Зениту»
19:18
Лепёхин не видит фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
18:08
Дьяков: «Джикия может появиться в старте с «Зенитом»
17:48
Петржела: «Игра в Кубке не так важна для «Зенита»
14:41
Семак рассказал о плане по составу на матч со «Спартаком»
14:36
Семак объяснил, как увольнение Абаскаля усложняет жизнь «Зениту»
14:22
Клаудиньо высказался об отставке Абаскаля из «Спартака»
14:19
Мельников: «Зенит» обыграет «Спартак» малой кровью»
14:03
Семак назвал одного игрока «Зенита», который точно не сыграет со «Спартаком»
14:02
Семак — об Абаскале: Он хорошо работал 2
13:38
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
13:31
Клаудиньо — о матче против «Спартака»: «Мы совершенно точно будем играть только на победу»
13:16
Туфрин: «Уверен, что «Зенит» без проблем пройдёт «Спартак» в Кубке»
14 Апреля
20:54
Деменко рассказал о задачах «Спартака» на остаток сезона
15:49
«Спартак» назвал тренера на ближайший матч
15:23
«Спартак» решил отправить Абаскаля в отставку 1
13 Апреля
20:00
Бояринцев: «Спартаку» нужно бросить все силы на Кубок России»
11 Апреля
20:55
Митрофанов оценил шансы «Спартака» пройти «Зенит» в Кубке России
07 Апреля
10:47
Титов: «Даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России» 1
06 Апреля
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
04 Апреля
23:17
Игнатьев рассказал, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит» в Кубке России
22:34
Григорян: У «Спартака» нет никаких шансов пройти «Зенит» в Кубке России
18:51
Титов оценил игру Педро в матче со «Спартаком»: «Маленький вундеркинд»
18:07
«Грязные тряпки стирают дома». Рианчо — о критике Абаскаля в адрес игроков «Спартака»
03 Апреля
19:56
Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»
18:38
Игрок «Зенита» Педро сравнил чемпионаты Бразилии и России
18:27
Павлюченко — о матче «Спартак» — «Зенит»: «У «красно-белых» проблемы в обороне, а петербуржцы опасны в атаке»
15 Марта
16:20
«Это же принципиальное противостояние»: Гаджиев — о матче «Спартак» — «Зенит»
14:47
Зобнин — о противостоянии против «Зенита» в Кубке России: «Постараемся не разочаровать»
14:41
Кузьмичёв: Учитывая состояние «Спартака», «Зенит» пройдёт дальше 2
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Стало известно, какую команду может возглавить Клопп У Модрича появился неожиданный вариант продолжения карьеры Названо имя тренера, который может возглавить «Спартак» Борис Игнатьев рассказал, кто должен уйти из «Спартака» вместе с Абаскалем «Реал» хочет купить звёздного полузащитника «Манчестер Сити» - названо имя Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Артета после поражения «Арсенала» высказался о борьбе за титул АПЛ Хави останется в «Барселоне» при одном условии Салихова выбрала нового главного тренера в «Спартак» Названо условие ухода Абаскаля из «Спартака»
«ПСЖ» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:3 Ляп Лунина, красота Гвардиола и шесть голов: «Реал» и «Манчестер Сити» жахнули убойную ничью на «Бернабеу» «Реал» - «Манчестер Сити»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:3 Кристенсен забил победный гол в свой ДР, а «Барселона» перестреляла «ПСЖ» на его поле «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Роналду после «Реала» потерял авторитет: как португалец пылит в никому не интересной лиге Неужели и правда карлик: Месси с «Интер Майами» громко вылетел из Лиги чемпионов КОНКАКАФ Услуги Бердыева были предложены «Спартаку» «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 Леверкузен больше не Неверкузен: «Байер» круто урвал первое в истории чемпионство, поколотив «Вердер»
Спортивные новости
«Металлург» победил «Автомобилист» и вышел в финал Кубка Гагарина Стали известны имена трёх кандидатов на замену Льюису Хэмилтону в «Мерседесе» Пивоварова: «Сейчас печально наблюдать за результатами Рублёва» Пивоварова: «Медведев с начала сезона не казался лидером» Царукян победил Оливейру на турнире UFC 300 Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
16.04.24 в 19:30
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Балтика Балтика
1.60 3.55 7.00
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 15 Апреля
21:41 · Кубок России
Мор объяснил, за счёт чего «Спартак» может обыграть «Зенит»
20:06 · Россия. Премьер-лига
Кечинов прогнозирует появление Джикии в матче с «Зенитом»
20:06 · Кубок России
Булыкин: «Спартаку» по силам создать проблемы «Зениту»
19:41 · Кубок России
Игнашевич: «Нам нужно побеждать ЦСКА»
19:18 · Кубок России
Лепёхин не видит фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»
18:08 · Кубок России
Дьяков: «Джикия может появиться в старте с «Зенитом»
17:48 · Кубок России
Петржела: «Игра в Кубке не так важна для «Зенита»
14:41 · Кубок России
Семак рассказал о плане по составу на матч со «Спартаком»
14:36 · Кубок России
Семак объяснил, как увольнение Абаскаля усложняет жизнь «Зениту»
14:22 · Кубок России
Клаудиньо высказался об отставке Абаскаля из «Спартака»
14:19 · Кубок России
Мельников: «Зенит» обыграет «Спартак» малой кровью»
14:03 · Кубок России
Семак назвал одного игрока «Зенита», который точно не сыграет со «Спартаком»
14:02 · Кубок России
Семак — об Абаскале: Он хорошо работал 2
13:46 · Кубок России
Семак высказался об увольнении Абаскаля из «Спартака»
13:38 · Кубок России
Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»
Все новости