Булыкин: «Спартаку» по силам создать проблемы «Зениту»

Экс-футболист «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался о предстоящей кубковой битве между «Зенитом» и «Спартаком».

По мнению эксперта, команды всегда по-другому настраиваются на Кубок. Кроме того, после отставки Гильермо Абаскаля игроки «Спартака» могут встряхнуться и продемонстрировать хорошую игру, считает Булыкин.

«Не уверен, что «Спартак» сможет обыграть питерцев, но создать им проблемы ему по силам. И я думаю, что так и будет», — приводит слова Булыкина Vprognoze.

Ответный полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ «Зенит» - «Спартак» пройдет 17 апреля, начало — в 22:00 по мск.

Напомним, в первой игре «красно-белые» уступили дома со счетом 1:2.