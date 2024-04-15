Игнашевич: «Нам нужно побеждать ЦСКА»

Наставник «Балтики» Сергей Игнашевич высказался о предстоящем кубковом матче с ЦСКА.

«Нам нужно побеждать. Желательно с преимуществом в два мяча, но нам достаточно будет победить, чтобы как минимум гарантировать серию пенальти», — приводит слова Игнашевича «Матч ТВ».

Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ «Балтика» проиграла на своем поле ЦСКА со счетом 0:1.

Ответный матч между командами состоится завтра, 16 апреля. Стартовый свисток арбитра должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. Спортивный портал LiveResult организует текстовую трансляцию поединка.