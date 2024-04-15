Лепёхин не видит фаворита в матче «Зенит» - «Спартак»

Экс-игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем кубковом матче между санкт-петербургским клубом и «Спартаком».

По мнению эксперта, смена тренера в столичном коллективе вряд ли глобально скажется на игре команды.

— Матч в любом формате непредсказуем, и результат игры плохо прогнозируется. В этой игре шансы равны у обеих команд, — приводит слова Лепёхина «Чемпионат».

Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ «Спартак» проиграл на своем поле «Зениту» со счетом 1:2.

Ответный поединок между командами состоится в среду. 17 апреля. Начало встречи запланировано на 19:30 по мск.