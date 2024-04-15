Дьяков: «Джикия может появиться в старте с «Зенитом»

Экс-игрок «Динамо» Виталий Дьяков высказался о возможном появлении на поле капитана «Спартака» Георгия Джикии в предстоящем матче с «Зенитом».

«Мне кажется, что Георгий может появиться в старте с «Зенитом», потому что его появление может повлиять на партнеров по команде и дать какой-то импульс», — приводит слова Дьякова «Чемпионат».

Как считает эксперт, на данный момент у «Спартака» нет лидера на поле, а выход Джикии принесет положительные эмоции.

В текущем сезоне 30-летний защитник принял участие в десяти матчах во всех турнирах и не отметился голевыми действиями.

Матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 17 апреля. Старт поединка запланирован на 19:30 по мск.