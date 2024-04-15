Петржела: «Игра в Кубке не так важна для «Зенита»

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела высказался о предстоящей кубковой игре санкт-петербургского клуба со «Спартаком».

«Для «Зенита» главное — победа в чемпионате. Игра в Кубке для него не так важна, поэтому тренерский штаб даст шанс более широкому кругу футболистов. Но и они не проиграют», — приводит слова Петржелы издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, в первом полуфинальном матче Кубка России Пути РПЛ «Зенит» обыграл на выезде «Спартак» со счетом 2:1.

Ответная встреча пройдет в среду, 17 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 19:30 по столичному времени.

Действующим обладателем трофея Кубка России является ЦСКА, который в прошлом сезоне одолел в финальном матче «Краснодар».