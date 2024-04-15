Семак рассказал о плане по составу на матч со «Спартаком»

Наставник питерского «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, собирается ли он применить ротацию состава в ближайшем кубковом матче против «Спартака». Семак дал понять, что он планирует ротацию.

«Посмотрим на состояние игроков. Мы должны понимать, кто в каком состоянии находится и выбирать оптимальный состав. Наверное, ротация будет. Значительная или нет, будет зависеть от состояния игроков», - цитирует Семака сайт «Зенита».

В первом матче «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:1. Ответный поединок стартует 17 апреля в 19:30 по московскому времени. Следить за игрой на «Газпром Арене» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.