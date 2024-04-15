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Семак объяснил, как увольнение Абаскаля усложняет жизнь «Зениту»

15 Апреля 2024 • 14:36 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
1 1.50 X 4.40 2 6.30
17.04 19:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак ответил на вопрос, повлияет ли на игру «Спартака» смена главного тренера.

Как известно, в воскресенье «Спартак» объявил об отставке Гильермо Абаскаля. К игре против «Зенита» команду готовит Владимир Слишкович. Сергей Семак считает, что смена рулевого в московской команде усложняет жизнь «Зениту» перед кубковым поединком.

«Новый тренер – это всегда новые эмоции. Нам будет сложнее готовиться к матчу, потому что мы не знаем, какую схему он предпочитает, каким игрокам будет больше доверять», - сказал Семак, чьи слова приводит пресс-служба «Зенита».

Тренер «Зенита» отметил, что в ситуациях со сменой тренера у команд зачастую происходит эмоциональный всплеск.

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует 17 апреля в 19:30 по московскому времени. Это будет ответный матч – первый питерцы выиграли 2:1.

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ЗЕНИТ СПАРТАК МОСКВА
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