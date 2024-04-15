Клаудиньо высказался об отставке Абаскаля из «Спартака»

Полузащитник питерского «Зенита» Клаудиньо высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из московского «Спартака».
Напомним, что в среду, 17 апреля, «Зенит» и «Спартак» проведут ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России. В первой встрече победу со счётом 2:1 одержал питерский клуб.
«Мне сложно это как-то прокомментировать, потому что я не знаком с игроками «Спартака», не знаю настроения в их команде, не знаю, как они отреагировали на это событие», - цитирует Клаудиньо пресс-служба «Зенита».
Напомним, что «Спартак» у игре против «Зенита» готовит помощник Абаскаля Владимир Слишкович. Смогут
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