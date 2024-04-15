Мельников: «Зенит» обыграет «Спартак» малой кровью»

Бывший игрок «Зенита» Вячеслав Мельников поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «сине-бело-голубые» примут на своём поле «Спартак».

«Мне кажется, петербуржцы не будут сильно настраиваться на москвичей. Но игра будет принципиальной. «Зенит» обыграет соперника малой кровью», — цитирует Мельникова «РБ Спорт».

Также эксперт признался, что ему жалко видеть неконкурентоспособный «Спартак», так как хочет больше интриги в борьбе за чемпионский титул.

Матч «Зенит» — «Спартак» состоится 17 апреля. Начало этой игры запланировано на 19:30 по московскому времени.