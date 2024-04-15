Семак назвал одного игрока «Зенита», который точно не сыграет со «Спартаком»

В среду вечером в Кубке России пройдёт ответный матч Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком». Рулевой питерской команды Сергей Семак ответил на вопрос о кадровой ситуации в команде.

«Сейчас с уверенностью можно говорить только об отсутствии Марио [Фернандеса], который в ближайшее время начнёт реабилитацию. Насколько она затянется, мы посмотрим. Остальные игроки в той или иной степени имеют возможность сыграть», - слова Семака приведены на сайте «Зенита».

Матч «Зенит» - «Спартак» стартует 17 апреля в 19:30 по московскому времени. В первой игре питерцы смогли добиться гостевой победы со счётом 2:1. Победитель дуэли получит путёвку в финал Пути РПЛ.