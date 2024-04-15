Семак — об Абаскале: Он хорошо работал

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о работе Гильермо Абаскаля в московском «Спартаке».
Семак считает испанца хорошим специалистом, который хорошо работал, и некоторые матчи столичного клуба в чемпионате получились удачными.
«Возможно, его команде не хватало стабильности и результата, который всегда требуют руководители. От «Спартака» все всегда ждут только борьбы за самые высокие места», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».
Напомним, что вчера, 17 апреля, «Спартак» объявил о досрочном прекращении сотрудничества с Абаскалем, которое было рассчитано до конца следующего сезона.
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