Семак высказался об увольнении Абаскаля из «Спартака»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался об увольнении Гильермо Абаскаля из московского «Спартака».

Специалист отметил, что это дело руководства «Спартака», какие принимать решения, к тому же главный тренер всегда должен быть готов к отставке.

«Мы люди подневольные в этом смысле», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что «Спартак» вчера, 14 апреля, объявил о досрочном прекращении соглашении с испанским специалистом, которое было рассчитано до лета следующего года.

Напомним, что в среду, 17 апреля, «Зенит» и «Спартак» сыграют в ответном матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.