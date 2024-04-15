Семак поделился ожиданиями от матча против «Спартака»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака».

Специалист отметил, что сейчас его команде нужно восстановиться после тяжёлого выезда в Краснодар, ведь дорога действительно непростая.

«Кто в каком состоянии находится, определиться с тем, насколько серьезны повреждения, которые были получены, и выбрать состав, который будет принимать участие в матче на Кубок против «Спартака», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Напомним, что ответный матч пройдёт в среду, 17 апреля, в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене».