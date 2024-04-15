Клаудиньо — о матче против «Спартака»: «Мы совершенно точно будем играть только на победу»

Полузащитник питерского «Зенита» Клаудиньо поделился ожиданиями от предстоящего ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России против московского «Спартака».

Бразилец отметил, что «Зенит» никогда не выходит на поле с мыслями о том, чтобы сыграть вничью или добиться какого-то удобного результата, ведь главной целью всегда является победа.

«Этот случай не будет исключением, мы совершенно точно будем играть только на победу. Только такой результат нас устроит», - приводит слова Клаудиньо пресс-служба «Зенита».

Напомним, что в первом матче победу со счётом 2:1 одержал «Зенит». Ответная игра пройдёт в субботу, 16 апреля, в Санкт-Петербурге.