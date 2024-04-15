Туфрин: «Уверен, что «Зенит» без проблем пройдёт «Спартак» в Кубке»

Бывший президент «Зенита» Леонид Туфрин выразил мнение, что отставка Гильермо Абаскаля с поста главного тренера «Спартака» не поможет «красно-белым» одолеть петербургскую команду в полуфинале Кубка России (Пути РПЛ).

«Уверен, петербуржцы пройдут «Спартак» в Кубке без проблем. Игроки (у «Спартака») — те же. Тренера они знают. Что-то изменить за этот срок сложно. Думаю, «Спартак» сделает акцент на чемпионате», — цитирует Туфрина «РБ Спорт».

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге. Начало — в 19:30 по московскому времени.

Отметим, что первая встреча этих команд, проходившая две недели назад в Москве, завершилась победой «сине-бело-голубых» со счётом 2:1.