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Кубок России

Алексей Сухой рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России — другие назначения

15 Апреля 2024 • 13:15 Комментировать

Стали известны судейские назначения на матчи Кубка России. 

Ответный матч 1/2 Пути РПЛ между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком» обслужит бригада Алексея Сухова. На второй игре между столичным ЦСКА и калининградской «Балтикой» будет работать Ян Бобровский. 

Ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ:

16 апреля (вторник) 

19:30 ЦСКА Москва — «Балтика» — Ян Бобровский. 

17 апреля (среда) 

19:30 «Зенит» — «Спартак» Москва — Алексей Сухой. 

Игру первого этапа 1/2 финала Пути регионов между «Оренбургом» и московским «Динамо» рассудит Павел Кукуян. А на встрече между «Уралом» и «Ростовом» будет работать Владислав Безбородов. 

Матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов:

17 апреля (среда) 

17:00 «Оренбург» — «Динамо» Москва — Павел Кукуян;
17:00 «Урал» — «Ростов» — Владислав Безбородов. 

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