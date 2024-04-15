Алексей Сухой рассудит «Зенит» и «Спартак» в Кубке России — другие назначения

Стали известны судейские назначения на матчи Кубка России.
Ответный матч 1/2 Пути РПЛ между питерским «Зенитом» и московским «Спартаком» обслужит бригада Алексея Сухова. На второй игре между столичным ЦСКА и калининградской «Балтикой» будет работать Ян Бобровский.
Ответные матчи 1/2 финала Пути РПЛ:
16 апреля (вторник)
19:30 ЦСКА Москва — «Балтика» — Ян Бобровский.
17 апреля (среда)
19:30 «Зенит» — «Спартак» Москва — Алексей Сухой.
Игру первого этапа 1/2 финала Пути регионов между «Оренбургом» и московским «Динамо» рассудит Павел Кукуян. А на встрече между «Уралом» и «Ростовом» будет работать Владислав Безбородов.
Матчи первого этапа 1/2 финала Пути регионов:
17 апреля (среда)
17:00 «Оренбург» — «Динамо» Москва — Павел Кукуян;
17:00 «Урал» — «Ростов» — Владислав Безбородов.
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