Павлюченко низко оценивает шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»

«Спартак» в плохом состоянии. Несмотря на то, что это кубковый матч, команды вряд ли выпустят вторые составы. Не вижу, за счет чего «Спартак» может дать бой «Зениту», который сейчас на голову выше», - передает слова Павлюченко Metaratings.ru.