Павлюченко низко оценивает шансы «Спартака» в матче с «Зенитом»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением о поединке между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в полуфинале Пути РПЛ Кубка страны.
«Спартак» в плохом состоянии. Несмотря на то, что это кубковый матч, команды вряд ли выпустят вторые составы. Не вижу, за счет чего «Спартак» может дать бой «Зениту», который сейчас на голову выше», - передает слова Павлюченко Metaratings.ru.
В первом матче подопечные Сергея Семака обыграли «красно-белых» на выезде со счетом 2:1. Ответный поединок между питерцами и «народной командой» состоится в среду, 17 апреля.
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