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Кубок России

Деменко рассказал о задачах «Спартака» на остаток сезона

14 Апреля 2024 • 20:54 Комментировать
Зенит
...
Спартак Москва
17.04 19:30

Бывший игрок «красно-белых» Максим Деменко рассказал, какие задачи, по его мнению, стоят перед «Спартаком» на оставшуюся часть сезона.

Напомним, 14 апреля в социальных сетях «Спартака» было официально объявлено о том, что сотрудничество с главным тренером Гильермо Абаскалем подошло к концу. В ближайших матчах временно руководить командой будет босниец Владимир Слишкович.

-  Честно говоря, после того, как «Зенит» выиграл в Кубке, не знаю, что может сделать преемник Абаскаля до конца сезона. Если 17 апреля красно-белые снова проиграют, то задач для них уже не будет, команда просто будет плыть по течению, - сказал Деменко в интервью «Газете».

Напомним, «Спартак» под руководством Абаскаля, который был уволен сегодня днём, дошёл до полуфинала Кубка России, где соперником «красно-белых» стал «Зенит». В первой игре на своём поле «Спартак» уступил со счётом 1:2, ответный матч пройдёт в Санкт-Петербурге 17 апреля. Руководить «Спартаком» в этом матче будет помощник Абаскаля Владимир Слишкович.


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Евро-Футбол.Ру,
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