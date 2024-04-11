Генеральный секретарь РФС Максим Мирофанов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о золотой гонке в чемпионате РПЛ, а также о формате Кубка России.

- Как вам чемпионская гонка в нынешнем сезоне РПЛ?

- Она очень интересная. В таблице все очень плотно и напряженно. Мне хочется, чтобы судьба золотых медалей решалась в красивой борьбе.

- Ждете смену чемпиона в этом сезоне?

- Я за красивый футбол и за то, что РПЛ будет готовить нам большое количество сильных футболистов для сборной России.

- Как считаете, сколько команд претендует на чемпионство?

- Вы же видите, что в нынешнем чемпионате происходит все, что угодно. Казалось бы, вот-вот, но все играют вничью. Так что будет напряженная борьба.

- Есть ли у «Спартака» шансы пройти «Зенит» в Кубке России после домашнего поражения?

- Это спорт. У любой команды есть шансы пойти любого соперника. Все решают футболисты на поле и главные тренеры.

- Кажется, что после поражения «Спартака» в этой паре уже все ясно.

- Не знаю. Тогда давайте не проводить соревнования, если все понятно.

- Нуждается ли в улучшении формат проведения Кубка России? Может быть, поменять формулу или что-то добавить?

- Считаю, что формат можно улучшить.

- Каким образом?

- Предпочитаю рассказывать о каких-то проработанных вопросах. Сейчас РФС отрабатывает эти вопросы. Не все нам нравится в нынешнем формате Кубка. Есть какие-то вещи, которые себя оправдали, но есть и то, что можно и нужно улучшать. Будем этим заниматься.

- Что именно себя оправдало?

- Предоставление игрового времени для команд в период отстранения от еврокубков. То есть Кубок – это дополнительная нагрузка, которую получили наши клубы, в том числе и те, кто никогда не участвовал в еврокубках. Плюс дополнительный интерес болельщиков к этому соревнованию, несомненно, вырос.

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- Нужно ли дорабатывать регламент Кубка, если говорить о спортивном принципе, ведь сейчас команды, которые проигрывают, могут дальше выступать и через Путь регионов бороться за трофей?

- Я уже говорил, что принцип Double Elimination не является спортивным. Лично мне не нравится, что одна из идей Кубка России не реализуется в том, что команды РПЛ не так часто приезжают в регионы. А это один из элементов популяризации и доступности футбола.

- Не рассматривается ли тогда идея зафиксировать один стадион на финал Кубка России и выбрать из числа региональных?

- Тут есть два подхода. Первый: каждый раз определять новый стадион, а второй – зафиксировать какую-то одну арену. Формально, главным стадионом сборной России являются «Лужники». Было бы логично использовать его. Но можно и куда-то перенести финальный матч. У каждого формата есть свои плюсы и минусы.

Елена Григорьевская