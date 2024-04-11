Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша сдержал своё обещание и сделал татуировку в честь уже почти годичной победы «армейцев» в Кубке России. Фотографией тату с икроножной мышцы футболиста делится пресс-служба «красно-синих».

«Помните, Виллиан Роша обещал сделать татуировку в честь трофея в составе ЦСКА? Обещал – сделал», - гордо пишет телеграм-канал клуба.

Напомним, что в июне 2023 года «армейцы» обыграли в Суперфинале турнира «Краснодар». Судьба игры решилась в серии пенальти, где удачливее оказались игроки ЦСКА. 29-летний Роша перебрался в московский клуб 1 сентября 2022 года.