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Кубок России

Виллиан Роша сделал татуировку с Кубком России фото

11 Апреля 2024 • 20:03 Комментировать

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша сдержал своё обещание и сделал татуировку в честь уже почти годичной победы «армейцев» в Кубке России. Фотографией тату с икроножной мышцы футболиста делится пресс-служба «красно-синих».

«Помните, Виллиан Роша обещал сделать татуировку в честь трофея в составе ЦСКА? Обещал – сделал», - гордо пишет телеграм-канал клуба.

Напомним, что в июне 2023 года «армейцы» обыграли в Суперфинале турнира «Краснодар». Судьба игры решилась в серии пенальти, где удачливее оказались игроки ЦСКА. 29-летний Роша перебрался в московский клуб 1 сентября 2022 года.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Виллиан Роша
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