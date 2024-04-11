Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев получил условную дисквалификацию на два матча за поведение во время матча «Химок» и «Ростова» (0:0, 6:7 пен). Об этом сообщил Артур Григорьянц, глава КДК РФС.

«Дисквалифицирован условно на две игры Кубка России, а также и оштрафован на 20 тыс. руб. за оскорбительное поведение в адрес иных лиц. Испытательный – год», - говорит Григорьянц телеканалу «Матч ТВ».

Ранее КДК дисквалифицировал на два матча условно и другого эмоционального российского тренера – Сергея Юрана. Он позволил себе выругаться в подтрибунном помещении после матча с «Краснодаром» в РПЛ (3:4).