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Кубок России

Талалаев получил условную дисквалификацию

11 Апреля 2024 • 18:44 Комментировать

Главный тренер подмосковных «Химок» Андрей Талалаев получил условную дисквалификацию на два матча за поведение во время матча «Химок» и «Ростова» (0:0, 6:7 пен). Об этом сообщил Артур Григорьянц, глава КДК РФС.

«Дисквалифицирован условно на две игры Кубка России, а также и оштрафован на 20 тыс. руб. за оскорбительное поведение в адрес иных лиц. Испытательный – год», - говорит Григорьянц телеканалу «Матч ТВ».

Ранее КДК дисквалифицировал на два матча условно и другого эмоционального российского тренера – Сергея Юрана. Он позволил себе выругаться в подтрибунном помещении после матча с «Краснодаром» в РПЛ (3:4).

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