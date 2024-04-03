Талалаев поздравил «Ростов» с победой

«Химки» и «Ростов» провели кубковый матч в Пути регионов. Коллектив Валерия Карпина выставил практически резервный состав, который за 90 минут не смог забить ни одного гола. Футболисты из Химок также ничего не добились в атаке. После нулевой ничьей победитель определился в серии пенальти. Ростовчане были удачливее - 7:6.

- Поздравляю «Ростов», удачи ему в дальнейшем. Дай Бог, чтобы выиграли трофей, - приводят слова наставника «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также тренер добавил, что одним из позитивных моментов в Кубке стало общее отсутствие пропущенных мячей.