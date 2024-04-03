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Кубок России

Талалаев поздравил «Ростов» с победой

03 Апреля 2024 • 10:58 Комментировать

«Химки» и «Ростов» провели кубковый матч в Пути регионов. Коллектив Валерия Карпина выставил практически резервный состав, который за 90 минут не смог забить ни одного гола. Футболисты из Химок также ничего не добились в атаке. После нулевой ничьей победитель определился в серии пенальти.  Ростовчане были удачливее - 7:6.

- Поздравляю «Ростов», удачи ему в дальнейшем. Дай Бог, чтобы выиграли трофей, - приводят слова наставника «Химок» Андрея Талалаева «Вести Подмосковья».

Также тренер добавил, что одним из позитивных моментов в Кубке стало общее отсутствие пропущенных мячей.

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