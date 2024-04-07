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Кубок России

Титов: «Даже при поражении в Петербурге «Спартак» ещё сможет сыграть с «Зенитом» в финале Кубка России»

07 Апреля 2024 • 10:47 Комментировать (1)
Зенит
...
Спартак Москва
17.04 19:30

Экс-хавбек «Спартака» и сборной России Егор Титов рассказал, какая версия московского клуба — мартовская или апрельская, понравилась ему больше в матчах с «Зенитом».

«Тот, который сыграл 0:0 в чемпионате. Это было ярко. Была сумасшедшая самоотдача. «Спартак» же практически ничего не дал сделать «Зениту» в Петербурге. Вот тот матч меня вдохновил даже больше, чем первый тайм кубковой игры.

Поэтому тем интереснее будет посмотреть ответный матч, как в нём сыграет «Спартак». Но здесь уже надо, конечно, забивать. При ничьей-то «Спартак» вылетает в «регионы». Хотя даже в этом случае останется шанс сыграть с «Зенитом» в финале», — приводит слова прославленного футболиста издание «Чемпионат».

Стоит напомнить, что 2 марта «Спартак» сыграл с «Зенитом» вничью со счётом 0:0 в матче 19-го тура РПЛ.

А  3 апреля красно-белые уступили сине-бело-голубым со счётом 1:2 в первом матче полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.


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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
07 Апреля 2024 в 12:09
Титову главное с Зенитом встретиться или взять Кубок? Там ещё и Динамо есть и ЦСКА может Зенит обыграть Как же они все мечтают обыграть Зенит или что бы те не стали в очередной раз чемпионами, а ж из трусов выпрыгивают, в советское время точно так же с Динамо К.было
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