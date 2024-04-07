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Кубок России

Карпин недоволен жеребьёвкой Кубка России

07 Апреля 2024 • 08:05 Комментировать

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин оценил результаты жеребьевки первого раунда ½ финала Пути регионов Кубка России. В соперники «жёлто-синим» достался екатеринбургский «Урал».

«Выезд в Екатеринбург - мягко говоря, для нас не очень приятно, так скажем. Потом ещё возвращаться в Ростов, игра в чемпионате - и опять лететь в Екатеринбург. Не очень приятная жеребьёвка для нас», - поделился мнением Карпин во время пресс-конференции.

Напомним, что кубковый поединок «Урала» и «Ростова» состоится 17 апреля, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Победитель пройдет в следующий раунд Пути регионов, где встретится с клубом, который потерпит неудачу в одной из полуфинальных пар Пути РПЛ.

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