Карпин недоволен жеребьёвкой Кубка России

«Выезд в Екатеринбург - мягко говоря, для нас не очень приятно, так скажем. Потом ещё возвращаться в Ростов, игра в чемпионате - и опять лететь в Екатеринбург. Не очень приятная жеребьёвка для нас», - поделился мнением Карпин во время пресс-конференции.