Карпин недоволен жеребьёвкой Кубка России

Рулевой «Ростова» Валерий Карпин оценил результаты жеребьевки первого раунда ½ финала Пути регионов Кубка России. В соперники «жёлто-синим» достался екатеринбургский «Урал».
«Выезд в Екатеринбург - мягко говоря, для нас не очень приятно, так скажем. Потом ещё возвращаться в Ростов, игра в чемпионате - и опять лететь в Екатеринбург. Не очень приятная жеребьёвка для нас», - поделился мнением Карпин во время пресс-конференции.
Напомним, что кубковый поединок «Урала» и «Ростова» состоится 17 апреля, начало запланировано в 17:00 по московскому времени. Победитель пройдет в следующий раунд Пути регионов, где встретится с клубом, который потерпит неудачу в одной из полуфинальных пар Пути РПЛ.
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