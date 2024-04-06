Медведев рассказал о желании «Ростова» выиграть Кубок России

Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о желании ростовского клуба выиграть Кубок России.

«Выиграть Кубок России – всегда большая удача. Все в команде об этом мечтают, тут и говорить нечего. Любой трофей – большая радость.

Не могу сказать, что это прям наша задача, но мы хотим выиграть Кубок, да и все трофеи тоже. Все зависит от нашей работы», – приводит слова вратаря «Матч ТВ».

Напомним, что во втором четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России «Ростов» победил «Химки» (0:0, 7:6 по пенальти). Теперь коллектив Валерия Карпина сразится с «Уралом». Встреча состоится 17 апреля в Екатеринбурге.