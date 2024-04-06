Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Медведев рассказал о желании «Ростова» выиграть Кубок России

06 Апреля 2024 • 19:07 Комментировать
Урал
...
Ростов
17.04 17:00

Голкипер «Ростова» Никита Медведев рассказал о желании ростовского клуба выиграть Кубок России.

«Выиграть Кубок России – всегда большая удача. Все в команде об этом мечтают, тут и говорить нечего. Любой трофей – большая радость.

Не могу сказать, что это прям наша задача, но мы хотим выиграть Кубок, да и все трофеи тоже. Все зависит от нашей работы», – приводит слова вратаря «Матч ТВ».

Напомним, что во втором четвертьфинале Пути регионов Фонбет Кубка России «Ростов» победил «Химки» (0:0, 7:6 по пенальти). Теперь коллектив Валерия Карпина сразится с «Уралом». Встреча состоится 17 апреля в Екатеринбурге.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ростов Кубок России Никита Медведев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 06 Апреля
19:07
Медведев рассказал о желании «Ростова» выиграть Кубок России
17:34
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
УРАЛ РОСТОВ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Арсенал» запланировал громкий трансфер звезды «Реала» «Ливерпуль» готов купить полузащитника «Реала» за 150 миллионов - названо имя Мостовой назвал фаворита в матче «Реал» — «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов «Бавария» решила, кто заменит Тухеля Игрок «Байера» Станишич: Меня не радует, что Алонсо решил остаться Три топ-клуба готовы купить у «Реала» Винисиуса за 200 миллионов евро Гвардиола обозначил дату ухода из «Манчестер Сити», Хави поставил ультиматум «Барселоне», а Мбаппе заключил секретный контракт – в главных слухах недели Ван Дейк назвал самых сложных соперников в карьере, не упомянув Роналду «Бавария» нашла замену Нойеру Ямаль отреагировал на то, что «Барселона» отказалась продавать его за 200 миллионов евро
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» Звёздный полузащитник может покинуть «Барселону» - известно имя «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Хави выдвинул требование «Барселоне» Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
«Локомотив» обыграл «Трактор» и находится в одной победе от финала Кубка Гагарина Плющев - об угрозах Заварухина: «Это было бестактно, у нас 90-е в колхозе что ли?» Плющев: «Не могу сказать, что Шалунов умышленно въехал в Фукале» Канарейкин оценил шансы «Вашингтона» на выход в плей-офф НХЛ Канарейкин высказался об эпизоде, в котором Шалунов нанёс травму вратарю «Трактора» Фукале Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 06 Апреля
19:07 · Кубок России
Медведев рассказал о желании «Ростова» выиграть Кубок России
17:34 · Кубок России
Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России
10:43 · Кубок России
Нино: «Впереди ответная встреча со «Спартаком», свою задачу мы ещё не решили»
05 Апреля
23:00 · Кубок России
Пономарёв: Следующая игра в чемпионате покажет, что Педро из себя представляет
19:48 · Кубок России
Шалимов — о Педро: «Есть задатки, но всё покажет стабильность»
19:28 · Кубок России
Сергеев рассказал, что мечтает выиграть Кубок России
17:25 · Кубок России
Карпин и Онопко получили наказания от КДК РФС
17:14 · Россия. Премьер-лига
Эракович обратился к болельщикам «Зенита»
14:00 · Кубок России
«Зенит» обратился в ЭСК после победы над «Спартаком»
12:24 · Кубок России
Шалимов высказался о столкновении Пиняева и вратаря «Урала» 1
10:56 · Кубок России
Зырянов: «Зенит» был сильнее «Спартака» 1
10:40 · Кубок России
Бальбуэна высказался о шансах «Динамо» выиграть Кубок России
10:11 · Кубок России
Президент «Урала» высказал мнение о жеребьёвке Кубка России
10:09 · Кубок России
Тренер «Зенита» Оливейра оценил игру Педро в матче против «Спартака»
08:02 · Кубок России
Онопко отреагировал на результат жеребьёвки Кубка России
Все новости