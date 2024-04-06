Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России

Было утверждено расписание ближайших матчей Кубка России. Оно было опубликовано в телеграм-канале турнира. Приводим информацию ниже с указанием московского времени.
Путь РПЛ
16 апреля
19:30 ЦСКА – «Балтика» (первый матч – 0:1)
17 апреля
20:30 «Зенит» - «Спартак» (первый матч – 2:1)
Путь регионов
17 апреля
17:00 «Оренбург» - «Динамо»
17:00 «Урал» - «Ростов»
Отметим, что команды, которые вылетят из Пути РПЛ, окажутся в Пути регионов.
Действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.
РПЛ опубликовала расписание на апрель, один матч начнётся в 21:30
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