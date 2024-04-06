Когда «Зенит» примет «Спартак»: утверждено расписание Кубка России

Было утверждено расписание ближайших матчей Кубка России. Оно было опубликовано в телеграм-канале турнира. Приводим информацию ниже с указанием московского времени.

Путь РПЛ

16 апреля

19:30 ЦСКА – «Балтика» (первый матч – 0:1)

17 апреля

20:30 «Зенит» - «Спартак» (первый матч – 2:1)

Путь регионов

17 апреля

17:00 «Оренбург» - «Динамо»

17:00 «Урал» - «Ростов»

Отметим, что команды, которые вылетят из Пути РПЛ, окажутся в Пути регионов.

Действующим обладателем кубка России является ЦСКА. В суперфинале прошлого сезона команда Владимира Федотова обыграла «Краснодар» по пенальти.

РПЛ опубликовала расписание на апрель, один матч начнётся в 21:30