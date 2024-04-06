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Кубок России

Нино: «Впереди ответная встреча со «Спартаком», свою задачу мы ещё не решили»

06 Апреля 2024 • 10:43 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Нино в беседе с журналистами высказался об ответном поединке против московского «Спартака» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. В первой встрече «сине-бело-голубые» выиграли со счетом 2:1.

«В среду мы выиграли, это очень хорошо. Впереди ответная встреча, свою задачу мы еще не решили, а она остается трудной. Хорошо, что играем в родных стенах. Надеюсь, сможем провести матч еще лучше», - приводятся слова легионера на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что Нино пополнил ряды петербургского коллектива в зимнее трансферное окно. В составе «Зенита» защитник провел пять поединков.

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