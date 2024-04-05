Карпин и Онопко получили наказания от КДК РФС

Тренеры «Ростова» Валерий Карпин и Виктор Онопко получили красные карточки после завершения второго тайма матча против «Химок» в Кубке России. Специалисты были недовольны тем, что рефери позволил командам переиграть две минуты по завершению компенсированного времени. КДК РФС рассмотрел ситуации и вынес решения.

Карпин дисквалифицирован на один матч Кубка России, а Онопко – на два. Разница в наказании связана с тем, что главный тренер «Ростова» не произносил оскорбительных фраз, в отличие от своего ассистента.

Напомним, что «Ростов» обыграл «Химки» по пенальти. На следующей стадии Кубка России команда Валерия Карпина сыграет против «Урала».