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Кубок России

Карпин и Онопко получили наказания от КДК РФС

05 Апреля 2024 • 17:25 Комментировать
Урал
...
Ростов
16.04 19:00

Тренеры «Ростова» Валерий Карпин и Виктор Онопко получили красные карточки после завершения второго тайма матча против «Химок» в Кубке России. Специалисты были недовольны тем, что рефери позволил командам переиграть две минуты по завершению компенсированного времени. КДК РФС рассмотрел ситуации и вынес решения.

Карпин дисквалифицирован на один матч Кубка России, а Онопко – на два. Разница в наказании связана с тем, что главный тренер «Ростова» не произносил оскорбительных фраз, в отличие от своего ассистента.

Напомним, что «Ростов» обыграл «Химки» по пенальти. На следующей стадии Кубка России команда Валерия Карпина сыграет против «Урала».

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Ростов Валерий Карпин Виктор Онопко ещё теги

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УРАЛ РОСТОВ
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