Шалимов высказался о столкновении Пиняева и вратаря «Урала»

Известный тренер Игорь Шалимов высказался об эпизоде, который случился в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», когда нападающий столичного клуба Сергея Пиняева столкнулся с голкипером уральской команды Алексеем Маминым.

Специалист отметил, что игра Мамина является обычной для вратарей, ведь их так учат.

«Вопрос в том, что форварду надо быть начеку в такой ситуации, тормозить раньше, потому что стыки могут иметь печальные последствия, и Сергей еще легко отделался», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» одержал победу со счётом 1:0 и в следующем этапе сыграет против «Ростова».