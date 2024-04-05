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Кубок России

Шалимов высказался о столкновении Пиняева и вратаря «Урала»

05 Апреля 2024 • 12:24 Комментировать (1)
Урал
1:0
Локомотив Москва

Известный тренер Игорь Шалимов высказался об эпизоде, который случился в матче второго этапа 1/4 финала Пути регионов Кубка России между «Уралом» и «Локомотивом», когда нападающий столичного клуба Сергея Пиняева столкнулся с голкипером уральской команды Алексеем Маминым.

Специалист отметил, что игра Мамина является обычной для вратарей, ведь их так учат.

«Вопрос в том, что форварду надо быть начеку в такой ситуации, тормозить раньше, потому что стыки могут иметь печальные последствия, и Сергей еще легко отделался», - приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

Напомним, что «Урал» одержал победу со счётом 1:0 и в следующем этапе сыграет против «Ростова». 

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Урал Игорь Шалимов прогнозы на футбол Сергей Пиняев Алексей Мамин ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Cruyff
05 Апреля 2024 в 12:51
во первых вратарь идёт всегда до конца и он первым на мяче даже поймал его в руки, а Пиняев мало того что он маленького роста тоже должен смотреть куда прёшь конечно он получил сильный ушиб и гематому и всё это из за небольшого роста, если бы на месте Пиняева был более высокий игрок то удар пришёлся бы не в голову, а в скажем грудь или плечо, но нарушения и тем более пенальти и быть не могло
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